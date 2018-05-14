غدا.. قطع المياه عن منطقة بشبرا لمدة 12 ساعة

تقطع شركة مياه الشرب بالقاهرة، المياه عن منطقة أغاخان بشبرا بالكامل لمدة 12 ساعة وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا؛ لطلب جهاز تعمير القاهرة القيام بتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع تفتيش الرى بشبرا المظلات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



