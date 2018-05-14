الاحتلال يشوش الاتصالات ويستهدف مخيمات العودة بقنابل الغاز‎

ألقت طائرات إسرائيلية بدون طيار، صباح اليوم، الإثنين، قنابل الغاز الحارقة فوق المشاركين في مسيرات العودة الشعبية وخيام العودة على امتداد السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، فيما قامت قوات الاحتلال بالتشويش على قطاع الاتصالات في القطاع.





كما قالت مصادر فلسطينية، أن سلطات الاحتلال قامت بالتشويش على الاتصالات عبر الهواتف الخلوية، بواسطة أجهزة تحكم، مما تسبب في حالة إرتباك لدى سكان قطاع غزة منذ ساعات الصباح.





وتقوم قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة بعدة اجراءات لقمع المظاهرات الفلسطينية الحاشدة المرتقبة، اليوم، كما القت طائرات الاحتلال منشورات تحريضية، وسط اسقاط قنابل الغاز بشكل مكثف واطلاق نار تجاه المتظاهرين.







