ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبوزيد: أحمد جمعة لن يلعب في المونديال

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:47 ص
أبوزيد: أحمد جمعة لن يلعب في المونديال
أحمد جمعة
طباعة
الفجر الرياضي
 
قال أشرف أبو زيد نجم النادي الأهلي الأسبق، والمدرب الحالي في قطاع الناشئين بنادي القادسية السعودي، إنه من أشد المعجبين بحسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "المدير الفني يعمل بأقل الإمكانات مع الفريق البورسعيدي، وعلى الرغم من ذلك ينجح في تحقيق الإنجازات مع فريقه". 


وتابع أبوزيد: "حسام حسن يجيد اختيار الصفقات في النادي المصري، فهو يتعاقد مع لاعبين مميزين بأقل التكلفة، وبعد ذلك يصبحون أفضل النجوم في الدوري المصري". 


وواصل أبوزيد: "انضمام أحمد جمعة لمنتخب مصر تأخر كثيرا، ولكن المن المؤكد أنه سوف يغادر المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم، لأنه لم ينضم طوال الفترة الماضية على الرغم من تقديمه لأداء رائع مع المصري".

 

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر كاس العالم المصري البورسعيدي اشرف ابوزيد احمد جمعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 10:10:02 AM