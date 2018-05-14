أبوزيد: أحمد جمعة لن يلعب في المونديال

قال أشرف أبو زيد نجم النادي الأهلي الأسبق، والمدرب الحالي في قطاع الناشئين بنادي القادسية السعودي، إنه من أشد المعجبين بحسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي.









وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "المدير الفني يعمل بأقل الإمكانات مع الفريق البورسعيدي، وعلى الرغم من ذلك ينجح في تحقيق الإنجازات مع فريقه".









وتابع أبوزيد: "حسام حسن يجيد اختيار الصفقات في النادي المصري، فهو يتعاقد مع لاعبين مميزين بأقل التكلفة، وبعد ذلك يصبحون أفضل النجوم في الدوري المصري".









وواصل أبوزيد: "انضمام أحمد جمعة لمنتخب مصر تأخر كثيرا، ولكن المن المؤكد أنه سوف يغادر المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم، لأنه لم ينضم طوال الفترة الماضية على الرغم من تقديمه لأداء رائع مع المصري".







