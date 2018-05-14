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رانيا محمود يس توجه الشكر لـ إدارة مهرجان الجودة والتميز

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:50 ص
رانيا محمود يس توجه الشكر لـ إدارة مهرجان الجودة والتميز
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الفجر الفني
 
أعربت الفنانة رانيا محمود يس، عن سعادتها بتكريمها من مهرجان التميز والجودة، في الحفل الذي أقيم مساء أمس.

ونشرت رانيا على موقع التواصل الاجتماعى صورا من التكريم وعلقت: "أثناء تكريمي في مؤتمر التميز والجودة وشرفت بالتكريم مع باقة مشرفة من نجوم الفن والإعلام والطب مثل الفنان عزت العلايلي ونجم هاني سلامة والفنانة فردوس عبد الحميد والفنانة الجميلة أمل رزق والإعلامية جيهان منصور والإعلامية منى عبد الغني ودكتور الكبير مجدي يعقوب وغيرهم من نجوم الرياضة أيضا وتم تكريمنا من قبل وزير الصحة الأسبق عادل العدوي.. شكرا لإدارة المهرجان ولكل القائمين عليه وعلي رأسهم الدكتور مرسال ابراهيم شكرا جزيلا للجميع.
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