بدء تجمع الفلسطينيين قرب حدود قطاع غزة فى "مليونية العودة"

بدأ مئات الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين بالتوجه إلى المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار "مليونية العودة وكسر الحصار" بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ويتوقع مسؤولون فلسطينيون فى الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة مشاركة "عشرات الالاف" من الفلسطينيين فى هذه الاحتجاجات التى قد تشهد اقتحام متظاهرين للسياج الحدودى الفاصل باتجاه المناطق الاسرائيلية.

واطلقت الهيئة اسم "مليونية العودة" على تظاهرة الاثنين التى ستجرى تزامنا مع حفل تدشين مبنى السفارة الاميركية فى القدس.

ويشل اضراب عام الاثنين قطاع غزة بدعوة من الهيئة الوطنية العليا ل"مسيرات العودة" حيث اغلقت المحال التجارية ابوابها.

وقال مصدر طبى فى غزة ان "خمسة مواطنين اصيبوا برصاص الاحتلال" فى شرق قطاع غزة.

واشعل عدد من الشبان اطارات السيارات قرب السياج الحدودى الفاصل شرق جباليا فى شمال القطاع، كما اشعل متظاهرون اطارات السيارات شرق مدينة غزة وعبر بعضهم عن عزمه اختراق الحدود.

وافاد شهود عيان ان عددا من المتظاهرين قاموا فى ساعة مبكرة بسحب جزء من الاسلاك الشائكة اللولبية التى يضعها الجيش الاسرائيلى على بعد امتار من السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأكد مصدر امنى ان "8 جرافات عسكرية اسرائيلية باسناد من دبابات توغلت بشكل محدود داخل السياج الحدودى شرق جباليا وشرعت بتجريف السواتر الرملية" التى اقامها الفلسطينيون فى الايام الماضية لحمايتهم من نيران الجيش.

واقامت وزارة الصحة عشرات النقاط الطبية الميدانية لمعالجة المصابين.

وذكر شهود ان الجيش الاسرائيلى اطلق قنابل غاز مسيل للدموع فى عدد من النقاط الحدودية الشرقية تجاه عشرات الشبان الذين اقتربوا من الحدود.

وقال جهاد ابو مر (28 عاما) الذى كان يتكئ على عكاز حيث اصيب برصاص الجيش الاسرائيلى ثلاث مرات منذ بدء الاحتجاجات انه يشارك فى تظاهرات الاثنين شرق خان يونس "من اجل حق العودة ورفض نقل السفارة الاميركية للقدس".

وتابع "الشباب جهزوا فتحات فى السياج الحدودي، سنخترق الحدود الى اراضينا".

اما احمد الهنداوى (22 عاما) من خان يونس فقال انه اخذ اجازة من عمله للمشاركة فى المسيرات.

وقال "اما ان نبقى احياء او ان نعود جثثا، الامل كبير ان نعود الى طبريا" فى شمال اسرائيل التى تتحدر منها عائلته.

ويتجمع فلسطينيون من قطاع غزة منذ يوم الأرض فى 30 آذار/مارس بالالاف قرب الحدود مع اسرائيل خصوصا يوم الجمعة، للمطالبة بحقهم فى العودة الى أراضيهم التى طردوا منها او غادروها عند قيام دولة اسرائيل فى 1948.

وقتلت القوات الاسرائيلية حتى الان 53 فلسطينيا من المشاركين فى هذه الاحتجاجات.