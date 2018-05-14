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المنتخب ينسق مع صلاح لحضوره إلى إيطاليا من كييف.. ويخطر وكالة المنشطات بموعد وصوله

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:49 ص
المنتخب ينسق مع صلاح لحضوره إلى إيطاليا من كييف.. ويخطر وكالة المنشطات بموعد وصوله
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الفجر الرياضي
 


قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن هناك ترتيبات خاصة تتم في الوقت الحالي مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من حضوره إلى إيطاليا مباشرة عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "صلاح مرتبط بنهائي دوري الأبطال أمام ريال مديد في كييف يوم 26 مايو الجاري، ونقوم حاليا بالترتيب لسفره إلى إيطاليا مباشرة للانتظام في معسكر الفراعنة قبل ودية كولومبيا".

 

وعن خضوع اللاعب لكشف المنشطات، قال: "أرسلنا تفاصيل برنامج المنتخب وموعد حضور اللاعبين لوكالة المنشطات ولا يوجد هناك أي أزمة على الإطلاق".

 

وأشار لهيطة إلى أن الأزمة الخاصة بصور محمد صلاح على طائرة المنتخب والحقوق الإعلانية والتسويقية للاعب تم حلها بشكل نهائي.

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