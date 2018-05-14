تشوين وتخزين 194 ألفا و608 أطنان قمح بصوامع الدقهلية

قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن الشون والصوامع استقبلت 194 ألفًا و608 طن قمح بالشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد، من إجمالي مساحة منزرعة 244 ألفًا و44 فدانًا.



وقال وكيل الزراعة إنه تم فتح الصوامع والشئون لاستقبال المحصول في 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، بالإضافة إلى 4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا،



واشار وكيل زراعة الدقهلية إلى أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، مؤكدًا أن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين والفلاحين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار على مستوى مراكز المحافظة.



وأكد تشديد محافظ الدقهلية على تيسير التوريد واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، مؤكدًا أن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.



يذكر أن الشون والصواَع تشهد تكدسًا كبيرًا في شكل طوابير من الصباح حتى المساء، واضطر السائقون للمبيت أمام الشون.