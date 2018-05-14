نجم الأهلي الأسبق: قائمة الـ 25 أفضل من الـ 30





قال أشرف أبو زيد نجم النادي الأهلي الأسبق، والمدرب الحالي في قطاع الناشئين بنادي القادسية السعودي، إنه يتمنى تطبيق قائمة الـ 25 لاعبا في الموسم المقبل، لأنها أفضل من قائمة الـ30 خاصة للمدير الفني.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عملي كمدرب يعطني انطباعا أن أكون مع قائمة الـ 25، لأنه يمنحني فرصة جيدة في تدريب اللاعبين".





واستطرد قائلا: "هذه القائمة تمنح المدرب فرصة أكبر في التركيز مع اللاعبين، بالإضافة إلى المرونة في تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين إلى الفريق الأول".