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أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الإثنين 14-5-2018

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:45 ص
أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الإثنين 14-5-2018
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الإثنين عند نفس معدلاتها حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة والفلفل ما بين 10 و12 جنيها والبطاطس 3.5 جنيه  والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها  والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات  والجزر 7 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الخميس حيث سجل  كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 6.5 و 7 جنيها والمانجو  والفراولة 10 جنيهات  والخوخ  من 5 إلى 10 جنيهات  والبلح من 6 إلى 7 جنيهات.
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