ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الدولار يستقر في البنوك اليوم 14-5-2018.. تعرف على السعر

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:15 ص
الدولار يستقر في البنوك اليوم 14-5-2018.. تعرف على السعر
طباعة
 

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى منتصف التعاملات المسائية اليوم الأحد ، ليسجل فى البنك الأهلي سعر 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي، سعر  17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سعر 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع وفى بنك كريدي أجريكول سعر الدولار سعر 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع،  وفي البنك العربي الأفريقي سعر 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.76 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

كما ثبت بنك البركة سعر العملة الأجنبية عند 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.

واستقر متوسط السعر فى السوق الموازى ليسجل 17.85 جنيه.
المزيد عن: سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار الدولار اعلى سعر للدولار اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 10:10:02 AM