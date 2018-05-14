الدولار يستقر في البنوك اليوم 14-5-2018.. تعرف على السعر



استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى منتصف التعاملات المسائية اليوم الأحد ، ليسجل فى البنك الأهلي سعر 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي، سعر 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر سعر 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع وفى بنك كريدي أجريكول سعر الدولار سعر 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سعر 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.



واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.



كما ظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.76 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.



كما ثبت بنك البركة سعر العملة الأجنبية عند 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.



واستقر متوسط السعر فى السوق الموازى ليسجل 17.85 جنيه.