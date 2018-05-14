إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالشرقية.. ودفع 2 مليون جنيه لأسرة القتيل (صور)

أنهت جلسة عرفية، مسلسل الثأر بعزبة السرايا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حقنًا للدماء بعد تدخل عقلاء القضاة العرفيين لإنهاء الخصومة بين عائلتي أبوحماد وأبو إسماعيل، والتى نشبت منذ أكثر من شهر بين العائلتين لخلافات أدت إلى سقوط قتلى وإصابات بين الطرفين.









وتمت الجلسة بمبادرة من عبدالوهاب شاهين مرشح مجلس النواب السابق، والحاج إبراهيم أبو الحاج، والعقيد عبدالعزيز حجازى والمهندس أحمد سلام، والمهندس عبدالحكيم سلام، وانعقدت الجلسة بمنزل الأخيرين بقرية قرملة بحضور قضاة عرفيين لكل طرف من الأطراف محل النزاع باختيارهم، وهم: "العمدة احمد السيسي، والعمدة إبراهيم حجازي، والدكتور محمد غنيم، والمهندس حمدي يونس، والعمدة حسين عمدة عرب چهينة، والحاج سيد أبو أحمد، والعمدة عاطف حجازي.





وقضت هيئة التحكيم العرفية بإلزام الطرفين بعد التوقيع على محضر الجلسة العرفية بتسليم الدية لأهل القتيل والمصاب لدي عائلة حماد بـ 2 مليون جنيه، وإعطاء مهلة للطرف الآخر خلال 30 يوم بتسليم الدية وتوفيق الأوضاع السكنية لقرب الطرفين وجهًا لوجه.





كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا فى 9 ابريل الماضي من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من مستشفي المدينة المركزى، باستقبال "دسوقي ي.ع" 52 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيمن، وشقيقه "عبدالفتاح" 56 سنة، مصابًا بطلق نارى بالقدم اليمني، ومقيمان بعزبة السرايا بدائرة المركز، إدعاء تعدي من آخرين.





وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد نبيل غيث، إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها "محمود ع.م"، وشقيقة "فتحى"، ونجله "أحمد"، في مشاجرة نشبت بينهما لخلافات مالية على إيراد مخبز بلدي شركاء فيه.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية و6 طلقات، وفرد خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14628، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.