للمرة الأولى واشنطن تنأى عن مفاوضات أستانا حول سوريا

أكدت وزارة خارجية كازاخستان أن الوفد الأمريكي لن يشارك في الجولة التاسعة لمفاوضات أستانا حول سوريا، والتي انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "وفد الولايات المتحدة امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات أستانا حول سوريا".

من جهته، اعتبر ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية في سوريا، أن رفض واشنطن المشاركة في مفاوضات أستانا يعني عدم دعمها جهود المجتمع الدولي لتسوية الأزمة السورية سلميا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها الولايات المتحدة عن جلسات أستانا، بعد انضمامها إليها بصفة مراقب في فبراير 2017 .

وتشهد أستانا-9 اليوم سلسلة مفاوضات ثنائية وثلاثية بمشاركة الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران.

وأكدت الخارجية الكازاخية أن وفد الحكومة السورية وصل اليوم إلى أستانا، فيما يتوقع وصول وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت أنه من المنتظر وصول وفد المعارضة السورية إلى أستانا خلال الليل المقبل.

وتعقد غدا الثلاثاء الجلسة العامة بمشاركة كل أطراف عملية أستانا، إضافة إلى وفدي الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقبين.