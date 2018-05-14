المخابرات البريطانية تناشد الغرب رص الصفوف والتصدي لـروسيا

حصلت "رويترز" على نسخة كلمة أعدها أندرو باركر رئيس المخابرات العسكرية البريطانية "مي-5" سيلقيها قريبا في لندن، اعتبر فيها أن مصير روسيا سيكون "النبذ والعزل" إثر تسميم سكريبال.

وكتب باركر أنه "يجب على بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إقامة شراكة وثيقة في مجال الأمن، لمواجهة محاولات مشؤومة من موسكو تهدف إلى تقويض الديمقراطيات الغربية".

ووصف باركر، روسيا بالدولة المعادية، التي حاولت تنفيذ "أعمال عدوانية وضارة" بواسطة استخدام البنى العسكرية والاستخباراتية.

وأضاف أن الكرملين قام بحملة تضليل وضخ معلومات مزيفة بمستويات غير مسبوقة، بعد الحادث الذي وقع في سالزبوري حيث تعرض العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا للتسمم.

وشدد باركر، على ضرورة "تسليط الغرب الضوء وتبديد غمامة الأكاذيب والحقائق المنقوصة والتضليل الذي تبثه آلة الدعاية الروسية".