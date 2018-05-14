كريم شحاتة: انضمام إكرامي للمنتخب ضروري لأنه حارس صاحب خبرات

علق الإعلامي كريم حسن شحاته، على اختيار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، لشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل.

وقال كريم شحاته، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة مصر "الأولى"، إن انضمام شريف إكرامي للمنتخب ضروري لأنه حارس صاحب خبرات كبيرة، مؤكداً أنه اختيار مناسب من كوبر لضم حارس الأهلي.

وتابع أن قائمة المنتخب شهدت العديد من المفاجأت وهي استبعاد محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي الذي يتصارع عليه الأهلي والزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.