ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كريم شحاتة: انضمام إكرامي للمنتخب ضروري لأنه حارس صاحب خبرات

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:19 ص
كريم شحاتة: انضمام إكرامي للمنتخب ضروري لأنه حارس صاحب خبرات
شريف إكرامي
طباعة
الفجر الرياضي
 

علق الإعلامي كريم حسن شحاته، على اختيار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، لشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل.

 

وقال كريم شحاته، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة مصر "الأولى"، إن انضمام شريف إكرامي للمنتخب ضروري لأنه حارس صاحب خبرات كبيرة، مؤكداً أنه اختيار مناسب من كوبر لضم حارس الأهلي.

 

وتابع أن قائمة المنتخب شهدت العديد من المفاجأت وهي استبعاد محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي الذي يتصارع عليه الأهلي والزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المزيد عن: منتخب مصر كريم شحاتة كريم حسن شحاتة رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 8:40:02 AM