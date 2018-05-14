بدء الاجتماعات التقنية لأستانة ٩ حول سوريا

انطلقت الاجتماعات التقنية لمؤتمر أستانة ٩، اليوم الاثنين، بين وفود الدول الضامنة على المستوى الثنائي والثلاثي، على أن تعقد الجلسة الرسمية الرئيسية غدا الثلاثاء، وتلاوة البيان الختامي.

الاجتماعات بدأت في فندق “ريكسوس” الذي يستضيف أعمال المؤتمر، وتضم الوفود التقنية لكل من تركيا وروسيا وإيران، في حين أن الأطراف الأخرى وصل بعضها، والبعض الآخر لم يصل بعد، بحسب مراسل الأناضول.

ومن المقرر أن يصل وفد المعارضة فجر الثلاثاء إلى أستانة، ويصل بعد ظهر اليوم الاثنين، المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وفيما يخص أجندة الاجتماعات، فإن مناطق خفض التصعيد والانتهاكات ستكون على رأس أولويات المحادثات، فضلا عن انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخاصة بملف المعتقلين.

وفي اجتماع استانة ٨ الذي عقد في ديسمبر الماضي، تقرر إنشاء مجموعتي عمل حول ملف المعتقلين والمحتجزين وإزالة الألغام، واجتمعت المجموعة التي تضم الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، للمرة الأولى في آذار/مارس الماضي بأستانة.

ويشارك في وفد المعارضة أعضاء من هيئة التفاوض بريفي حمص الشمالي، وحماة الجنوبي، لشرح الخروقات التي جرت في المنطقة والتهجير القسري للروس، وعرض الخروقات التي حصلت.

كما سيكون ملف تشكيل اللجنة الدستورية المقررة وفق مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية في كانون الثاني/يناير المقبل، حاضرا بقوة مع مشاركة المبعوث الأممي دي ميستورا في المباحثات.

وتشارك الأمم المتحدة مع الأردن بصفة مراقب، في الوقت الذي لن يشارك فيه أي وفد أمريكي في الاجتماعات، على خلاف الاجتماعات السابقة، بحسب مصادر مطلعة على الاجتماعات.

وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان، الأربعاء الماضي، أن الجولة التاسعة لاجتماعات “أستانة” بشأن الأزمة السورية، ستنعقد في 14 و15 مايو الجاري، بمشاركة الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، إلى جانب النظام السوري والمعارضة.