كريم شحاتة يكشف سر استبعاد كوبر لـ"الشحات وزكريا" من المنتخب

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن سر استبعاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، لحسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومؤمن زكريا لاعب الأهلي السعودي لمعسكر الفراعنة المقبل.

وقال كريم شحاته، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة مصر "الأولى"، إن كوبر رفض ضم الشحات بسبب كثرة اللاعبين في هذا المركز مثل محمود ترزيجيه، وعبد الله السعيد وغيرهم.

وتابع أن الأرجنتيني كوبر يعتمد دائما على اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، مؤكداً أن أحمد جمعة مهاجم المصري وأحمد علي مهاجم المقاولون يستحقان الانضمام للمنتخب.