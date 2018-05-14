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مدرب المقاولون السابق: اعتزال كرة القدم كان أصعب لحظات حياتي

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:09 ص
مدرب المقاولون السابق: اعتزال كرة القدم كان أصعب لحظات حياتي
محمد عودة
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الفجر الرياضي
 

 

أكد محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، أن أصعب قرار أتخذه هو اعتزاله كرة القدم، قائلاً: "كان أصعب لحظات حياتي"

 

وقال عودة، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إنه شارك مع المقاولون العرب في مختلف المراحل العمرية حتى موعد اعتزاله كرة القدم.

 

وتابع أنه حصد مع فريق المقاولون العرب على 8 بطولات على مر تاريخه، مؤكدا أنه توج بخمس بطولات أثناء مشاركته مع الفريق كلاعب وثلاثة بطولات أثناء انضمامي للجهاز الفني لذئاب الجبل.

 

 

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