مفاجأة سارة لعشاق مسلسل "HTGAWM"

أعلنت شبكة ABC التلفزيونية، عن مفاجأة سارة لعشاق مسلسل الدراما القانونية How to Get Away with Murder للنجمة فيولا ديفيس، وذلك بعد إعلانها رسميًا تجديد عرض المسلسل لموسم خامس يطرح فى العام المقبل.





ويأتي قرار الشبكة، نظرًا النجاح الكبير الذى حققه المسلسل عبر الشبكة الفترة الماضية.





ويعتبر المسلسل من المسلسلات الأعلى مشاهدة فى الولايات المتحدة وحاز على العديد من الجوائز، وتم عرضه لأول مرة فى 25 سبتمبر.





المسلسل تأليف بيتر ناووك، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم فيولا ديفيس، توم فيريكا، ارجون جوبتا، اليزا رينر، كاتى فيندلى.