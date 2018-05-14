ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة سارة لعشاق مسلسل "HTGAWM"

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:13 ص
مفاجأة سارة لعشاق مسلسل HTGAWM
طباعة
 

أعلنت شبكة ABC التلفزيونية، عن مفاجأة سارة لعشاق مسلسل الدراما القانونية How to Get Away with Murder للنجمة فيولا ديفيس، وذلك بعد إعلانها رسميًا تجديد عرض المسلسل لموسم خامس يطرح فى العام المقبل.

ويأتي قرار الشبكة، نظرًا النجاح الكبير الذى حققه المسلسل عبر الشبكة الفترة الماضية.

ويعتبر المسلسل من المسلسلات  الأعلى مشاهدة فى الولايات المتحدة وحاز على العديد من الجوائز، وتم عرضه لأول مرة فى 25 سبتمبر.

المسلسل تأليف بيتر ناووك، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم فيولا ديفيس، توم فيريكا، ارجون جوبتا، اليزا رينر، كاتى فيندلى.



المزيد عن: نجوم الفن مفأجاة مشاهير مسلسل مزيكا فيولا ديفيس فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن HTGAWM
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 8:40:09 AM