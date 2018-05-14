"عودة" يكشف سر استقالته من تدريب المقاولون العرب

أكد محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، أن الأخطاء التحكيمية أثرت على مسيرة فريق المقاولون العرب في الدوري هذا الموسم الحالي.

وقال عودة، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن ابتعاد الفريق عن المربع الذهبي والخروج من الكأس سبب استقالتي من تدريب الفريق، مؤكداً انه راض عن ما حققه مع ذئاب الجبل هذا الموسم.

وتابع أن نادي المقاولون فرط في الغاني توريك جبرين لاعب الفريق والذي انضم لفريق المصري البورسعيدي مؤكدا انه أفضل لاعب وسط ملعب في مصر.