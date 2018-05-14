شيماء سعيد ترتدي الحجاب وصديقتيها يحتضناها من الفرحة (فيديو)

وعلقت صديقة شيماء، قائلة: " المفاجأة الثانية،، للهم عز الإسلام وثبتنا جميعًا، حجاب أختي وصاحبة عمرى شيماء سعيد".





يذكر أن موقع "يوتيوب" طرح منذ أشهر قليلة برومو أغنية "حبيبتك" للفنانة شيماء سعيد.



الأغنية من ألحان أشرف سالم وتوزيع أنور عمر وكلمات بهاء الدين محمد.



شيماء سعيد، هي مطربة مصرية بدأت حياتها ممثلة في التلفزيون في مسلسلات مثل "هوانم جاردن سيتي" وفيلم "إسماعيلية رايح جاي" مع المطرب محمد فؤاد.







