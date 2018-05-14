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محمد عودة: سرعة محمد صلاح سر تألقه في الدوري الإنجليزي

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:45 ص
محمد عودة: سرعة محمد صلاح سر تألقه في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

كشف محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، عن سر تألق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول مع فريقه هذا الموسم.

 

وقال عودة، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن سرعة محمد صلاح سر تألقه في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أن الأندية الأوروبية تضم اللاعبين ذات سرعات في الوقت الجاري.

 

وتابع أن مجلس أدارة المقاولون كان رافضا لرحيل محمد صلاح في البداية حتى انتقل إلى بازل السويسري

 

 

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