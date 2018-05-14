اليوم.. حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس



وأكد الكابتن طارق عجيبة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن فاعليات الحفل تشهد عرض لفيلم تسجيلي عن الأنشطة الطلابية التى تمت خلال عام الجامعى ٢٠١٧ - ٢٠١٨.



وأشار إلى أن الجامعة شاركت فى ٢٠٤ مسابقة داخليه وشارك فيها ٣٩١٧٣ طالب وطالبة، أما عن المسابقات الخارجية شاركت الجامعة فى ٩١ مسابقة بمشاركة ١٠٢١ طالب وطالبة والمراكز التي حصلت عليها فرق الجامعة كانت ٤٥ مركز.



وسيتم توزيع كؤوس لأفضل ثلاث كليات فى الأنشطة الطلابية، كما سيتم تكريم العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومستشارى الأنشطة الطلابية من أعضاء هيئة التدريس.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذي للإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الكابتن طارق عجيبة مديرا لإدارة العامة لرعاية الشباب.



ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، غدًا الاثنين، حفل ختام الأنشطة الطلابية القمية الداخلية وسوف يقوم الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين.