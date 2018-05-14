إجلاء أكثر من 600 شخص شمال شرق كولومبيا بسبب الفيضانات

أجلت السلطات الكولومبية حوالي 600 شخص أمس الأحد من بلدة فالديفيا فى مقاطعة أنتيوكويا شمالى البلاد بعد أن فاض نهر كاوكا وغمرت المياه 19 منزلا وعيادة ومدرسة وجسرا.





ووفقا لمجلس إدارة المخاطر المحلي، تم إعادة توطين العائلات فى ملاجئ مرتجلة حتى أن يعود الوضع إلى طبيعته، كما يجري إجلاء أناس يعيشون على طول النهر فى بلدات تارازا وبريسينو وكاسيريس ونيتشى وقوقازيا.





وقال ديديه فيرناندو لوبيز، مدير إدارة المخاطر فى فالديفيا للصحافة المحلية، "إننا نقوم بإجلاء بعض العائلات.. وفى هذه اللحظة، ليس لدينا العدد الإجمالى للعائلات التى يتم إجلاؤها. نحن فقط بدأنا خطة الطوارئ".





كما تقوم حكومة أنتيوكويا أيضا بجلب إمدادات إنسانية إلى المناطق المتضررة.





وأرسلت بوغوتا عناصر من الجيش والشرطة ووحدة إدارة الكوارث إلى المنطقة، فى حين أن الصليب الأحمر موجود أيضا هناك.





وبحسب ما ذكرت السلطات، فإن الارتفاع السريع فى منسوب مياه نهر كاوكا يرجع إلى عدم إغلاق نفق تفريغ مائى أول أمس السبت، والذى تضرر جراء انهيار أرضى فى مشروع الطاقة الكهرومائية فى إيتوانغو القريبة.





وبحلول الساعة 6 من بعد ظهر يوم السبت، تم تسجيل انسداد جديد فى النفق، مع بقاء السلطات فى حالة تأهب قصوى لأى حوادث أخرى مشابهة.