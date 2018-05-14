اليوم.. الحكم في أحداث هروب مساجين سجن المستقبل بالإسماعيلية

وكان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أمر بإحالة 13 متهمًا إلى محكمة الجنايات من الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب، والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر قبل الماضي، واستشهد خلالها الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز أبوصوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.



تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات، الحكم على 13 متهمًا في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل.