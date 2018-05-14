١٠ معلومات لا تعرفها عن شريف منير في عيد ميلاده الـ٥٩
يحتفل الفنان شريف منير، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده التاسع والخمسين، حيث ولد في الرابع عشر من مايو ١٩٥٩.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن شريف منير:-
١- انطلقت مسيرة شريف الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، وبعدما تعرف عليه الراحل صلاح جاهين نصحه بدراسة التمثيل.
٢- امتثل لنصيحة جاهين، ودرس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج في عام ١٩٨٦.
٣- كان ظهوره الأول على الشاشة الصغيرة أمام الفنان محمد صبحي، في مسلسل "رحلة المليون".
٤- شارك في العديد من المسلسلات الهامة من بينها: "اللص الذي أحبه" و"ليالى الحلمية" و"غاضبون وغاضبات".
٥- قدم عدد من الأفلام الناجحة ومنها "الكيت كات"، و"أولاد العم"، و"قَص ولزق".
٦- تميز في تقديم أدوار كوميدية لازالت خالدة حتى الآن، في مسرحيات شهيرة منها "كده أوكيه"، و"حزمني يا".
٧- تزوج شريف منير مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها "أسماء، وفؤاد"، والثانية من الفنانة المعتزلة "لورا" وأنجب منها "كاميليا وفريدة".
٨- شاركت ابنته أسماء معه في مسلسل "أيام الحب والغضب".
٩- تزوجت ابنته أسماء وأنجبت له حفيدة تدعى "لارا".
١٠- ارتبطت ابنته أسماء بقصة حب مع الفنان الشاب محمود حجازي لكنها لم تكلل بالزواج، وعللا ذلك بالنصيب.