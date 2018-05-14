١٠ معلومات لا تعرفها عن شريف منير في عيد ميلاده الـ٥٩

يحتفل الفنان شريف منير، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده التاسع والخمسين، حيث ولد في الرابع عشر من مايو ١٩٥٩.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن شريف منير:-



