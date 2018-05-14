جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر أهالي غزة من ارتكاب اعتداءات

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، منشورات تحذيرية من الاقتراب إلى السياج الأمني المحيط بالقطاع، ومحاولة المساس به أو ارتكاب اعتداءات إرهابية، على حد زعمها.





وقال أفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال: "نكرر التحذير إلى سكان غزة من مغبة الاقتراب إلى السياج واستغلالهم كأداة بيد حماس، وجاهز لسيناريوهات عديدة ومصمم على حماية مواطني إسرائيل وسيادتها".





وأضاف: "جيشنا لن يسمح المساس بالبنية الأمنية والسياج، وسيتحرك ضد كن يحاول استهداف أمن إسرائيل".



