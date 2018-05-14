10 أرقام قياسية حققها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كسر الدولي المصري محمد صلاح صيامه التهديفي، وأحرز هدفا قاد به ليفربول للفوز على ضيفه برايتون برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا، وبات أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز.

ويعرض التقرير التالي 10 أرقام قياسية حققها صلاح أمام برايتون…

بات محمد صلاح أول لاعب يسجل 32 هدفا في موسم واحد من 38 جولة في عهد الدوري الإنجليزي، محطما الرقم القياسي للثلاثي آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في نسخة واحدة من الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا.

وبذلك يكون صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 44 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات منذ عام 1992، معادلا إنجاز الهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد.

سجل محمد صلاح أمام برايتون للمباراة رقم 34 هذا الموسم في جميع المسابقات، كأكثر لاعبي الكرة الإنجليزية تسجيلا للأهداف في عدد مباريات أقل.

أحرز صلاح أهدافا ضد 17 فريقا من أصل 19 في الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس لاعب في تاريخ المسابقة بعد أندي كول وآلان شيرار وإيان رايت وروبن فان بيرسي.

وانضم محمد صلاح لقائمة بها أربعة لاعبين هذا الموسم، سجلوا أكثر من 10 أهداف وصنعوا أكثر من 10 أهداف، بجانب ليروي ساني ورحيم ستيرلنج وكريستيان إيريكسين.

للمرة الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل لاعبين 30 هدفا أو أكثر وهما محمد صلاح وهاري كين، وكانت المرة الأولى في موسم 1993-94 حيث سجل آندي كول 34 هدفا وآلان شيرار 31 هدفا.