مساعد وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين: السلع لن تنفذ من المعارض



وطالب "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، المواطنين بعدم التزاحم على المعارض وشراء السلع بكميات تزيد عن حاجتهم.



وعن تواجد الأرز في المعارض، أكد أنه مثل باقي السلع، يوجد به تنوع في الأسعار، وتنوع في المنتجات والمعروض.

وجه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، رسالة طمأنة للمواطنين بأن المخزون الخاص بالسلع الغذائية في المعارض لن تنفذ لأن هناك احتياطي كافٍ.