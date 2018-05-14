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مساعد وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين: السلع لن تنفذ من المعارض

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:49 ص
مساعد وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين: السلع لن تنفذ من المعارض
صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
وجه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، رسالة طمأنة للمواطنين بأن المخزون الخاص بالسلع الغذائية في المعارض لن تنفذ لأن هناك احتياطي كافٍ.

وطالب "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، المواطنين بعدم التزاحم على المعارض وشراء السلع بكميات تزيد عن حاجتهم.

وعن تواجد الأرز في المعارض، أكد أنه مثل باقي السلع، يوجد به تنوع في الأسعار، وتنوع في المنتجات والمعروض.
المزيد عن: معارض المحور أهلا رمضان 90 دقيقة
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