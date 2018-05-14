المصري يؤدي تدريبه الأول بالسودان قبل موقعة الهلال

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء الأحد، أولى تدريباته بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث أدى الفريق مرانه على الملعب الفرعي لنادي المريخ، وذلك استعداداً لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره الهلال السوداني، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الهلال "الجوهرة الزرقاء" بمدينة أم درمان ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر.

ركز المدير الفني للمصري الكابتن حسام حسن، خلال المران على تدريبات فك العضلات والإطالات وذلك لإزالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى الخرطوم، والتي استغرقت نحو عشرة ساعات كاملة، وشهد المران بعض التدريبات بالكرة بعيداً عن النواحي الخططية والتكتيكية.