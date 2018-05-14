موعد مباراة الزمالك وسموحة غدا الثلاثاء 15-5-2018 بكأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة، غدا الثلاثاء، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وينقل اللقاء على قنوات أون سبورت الرياضية، ودي أم سي الرياضية.

يذكر أن نادي الزمالك فاز على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، ونجح سموحة في عبور الأسيوطي سبورت بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.