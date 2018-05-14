ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"التموين": مستعدون لشهر رمضان.. والأسعار منخفضة هذا العام

الإثنين 14/مايو/2018 - 06:19 ص
التموين: مستعدون لشهر رمضان.. والأسعار منخفضة هذا العام
الدكتور إبراهيم عشماوي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن هناك ترتيبات خاصة من الوزارة لاستقبال شهر رمضان هاذ العام، حيث سيكون هناك 137 معرض "أهلا رمضان"، في جميع محافظات مصر، تشارك فيها 200 شركة.

وأشار "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأحد، إلى أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر مايو، والشيء الجيد أن الأسعار منخفضة عن العام الماضي بنسبة 20%.
المزيد عن: معارض المحور التموين 90 دقيقة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 7:20:05 AM