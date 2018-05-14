"التموين": مستعدون لشهر رمضان.. والأسعار منخفضة هذا العام



وأشار "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأحد، إلى أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر مايو، والشيء الجيد أن الأسعار منخفضة عن العام الماضي بنسبة 20%.

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن هناك ترتيبات خاصة من الوزارة لاستقبال شهر رمضان هاذ العام، حيث سيكون هناك 137 معرض "أهلا رمضان"، في جميع محافظات مصر، تشارك فيها 200 شركة.