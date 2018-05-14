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مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة يطلق اسم "مريم" على غرفة عناية مركزة

الإثنين 14/مايو/2018 - 06:12 ص
مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة يطلق اسم مريم على غرفة عناية مركزة
الطالبة مريم
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نعيم يوسف
 
قرر الدكتور الشعراوي كمال، مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة، إطلاق اسم الطالبة "مريم" التي قُتلت في لندن، ضحية العنصرية على غرفة عناية مركزة يتم إنشاؤها بالمستشفى.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه جابر القرموطي، أن أسرة مريم، مثال للأسرة المصرية المكافحة التي ترضى بقضاء الله، موجها رسالة لوالدتها قائلا: "شباب مصر كلهم ولادك".

وتابع مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة، أن هناك نقص في الأسرة الخاصة بالعناية المركزة، وقرر البعض أن يعملوا صدقة جارية على روح "مريم حاتم مصطفى"، ويتم إنشاء عناية مركزة في المستشفى على اسمها.

وطالب من أهل "مريم"، أن يتبنوا مبادرة لإنشاء عناية مركزة بالمجان، على اسمها، وصدقة جارية على روحها، موضحا أنه يرحب بالصدقة الجارية على روح أي شهيد من شهداء الوطن، موضحا أنه سيكون أول المتبرعين وسيتبرع بمبلغ كبير.
المزيد عن: مريم حاتم مانشيت حاتم مصطفي جابر القرموطي
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