جثمان المخرج المنفذ لمسلسل "طايع" يصل للقاهرة اليوم.. والعزاء غدا
الإثنين 14/مايو/2018 - 05:58 ص
الفجر الفني
يصل اليوم الإثنين إلى أرض الوطن جثمان المخرج الشاب روبير طلعت المخرج المنفذ لمسلسل "طايع" بطولة الفنان عمرو يوسف.
ومن المقرر تشييع جثمان المخرج غدًا الثلاثاء من كنيسة "مارمرقس" بمصر الجديدة، التي ستستقبل العزاء أيضًا في الراحل.
كان روبير طلعت، توفى صباح أمس الأحد إثر أزمة قلبية تعرض لها بتركيا، بعد تصوير المشاهد الخارجية للعمل.
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