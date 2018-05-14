جثمان المخرج المنفذ لمسلسل "طايع" يصل للقاهرة اليوم.. والعزاء غدا

يصل اليوم الإثنين إلى أرض الوطن جثمان المخرج الشاب روبير طلعت المخرج المنفذ لمسلسل "طايع" بطولة الفنان عمرو يوسف.





ومن المقرر تشييع جثمان المخرج غدًا الثلاثاء من كنيسة "مارمرقس" بمصر الجديدة، التي ستستقبل العزاء أيضًا في الراحل.



