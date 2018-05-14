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موعد مباراة كمبالا سيتي والأهلي غدا الثلاثاء 15-5-2018 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الإثنين 14/مايو/2018 - 06:01 ص
موعد مباراة كمبالا سيتي والأهلي غدا الثلاثاء 15-5-2018 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي
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أحمد عصام
 

 

يستضيف نادي كمبالا سيتي الأوغندي، نظيره فريق الأهلي المصري، غدا الثلاثاء 15-5-2018 في أوغندا، في الساعة 3 عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إذاعة البطولة الإفريقية عبر قنواتها المشفرة.

 

يذكر أن النادي الأهلي المصري تعادل مع فريق الترجي التونسي بنتيجة سلبية في الجولة الأولى، بينما تصدر فريق تاونشيب البوتسواني بعد فوزه علي فريق كمبالا سيتي الأوغندي بنتيجة هدف نظيف.

 

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