"عز العرب": قناة السويس الجديدة مهمة لكي لا تتحول القديمة إلى ترعة
الإثنين 14/مايو/2018 - 06:01 ص
نعيم يوسف
قال هشام عز العرب، رئيس بنك CIB إن مصر تحتاج إلى تقسيم المشاكل، وإذا كان هناك جيل يتحمل كل المشاكل فيجب التحميل على الطبقة العليا.
وأضاف "عز العرب"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الأحد، أنه لديه وجهة نظر في مسألة قناة السويس، لأننا كنا في حاجة للقناة الجديدة وإلا كانت ستتحول القديمة إلى ترعة بعد 100 سنة، في ظل افتتاح قناة بنما وغيرها، ويتم تهميشها.
وأضاف "عز العرب"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الأحد، أنه لديه وجهة نظر في مسألة قناة السويس، لأننا كنا في حاجة للقناة الجديدة وإلا كانت ستتحول القديمة إلى ترعة بعد 100 سنة، في ظل افتتاح قناة بنما وغيرها، ويتم تهميشها.
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