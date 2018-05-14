رئيس بنك مصر: توحش عجز الميزان التجاري بسبب دعم الجنيه المصري



وأضاف "الأتربي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الأحد، أنه في الفترة الأخيرة، توحش عجز الميزان التجاري بسبب دعم الجنيه المصري، واستنفذ الاحتياطي النقدي.



وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الحالي وصل إلى أكثر من 44 مليار دولار، وهذا تخطى الرصيد الذي كان متواجدًا قبل ثورة يناير.

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن طريق الإصلاح الذي سار فيه البنك المركزي، هو الذي أوصلنا إلى معدلات النمو التي وصلنا لها مثل النسبة التي كانت موجودة قبل ثورة يناير.