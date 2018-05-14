يلا شوت|شاهد مباراة السد والاهلي | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بدون تقطيع اليوم الاهلي Vs السد، البطولة : دوري أبطال اسيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : مدينة الملك عبد الله الرياضية "معقل الأهلي" ، المعلقين : عصام الشوالي .

موعد مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري اليوم في تمام الـ 20:40 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 19:40 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم 14-5-2018 في دوري ابطال اسيا.