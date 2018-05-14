حسام بدراوي: يجب ترك المدارس التجريبية والتركيز على رفع جودة التعليم



وأضاف "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، الأحد، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن اسمها "تجريبية"، لأنه كان يتم تجربة دراسة العلوم للطلبة باللغات الأجنبية، موضحا أن عددهم قليل، ويجب تركهم يعملوا والتركيز على رفع جودة التعليم.



وشدد على أنه يجب الاستثمار في مدرسين اللغة الإنجليزية، لكي يتم تعليم الطلبة اللغة الإنجليزية الصحيحة.

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي والخبير التربوي، إن جميع المدارس التجريبية لغات، حوالي 800 مدرسة، ولدينا في مصر حوالي 50 ألف مدرسة.