شاهد.. القرموطي يودع جمهور قناة النهار لهذا السبب (فيديو)
الإثنين 14/مايو/2018 - 05:35 ص
نعيم يوسف
ودع الإعلامي جابر القرموطي، جمهوره في آخر حلقات الأسبوع من برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الأحد.
وقال "القرموطي"، إنه هذه الحلقة هي الأخيرة قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنه لن يظهر في هذا الشهر، على أن يستمر مع جمهوره بعد شهر رمضان.
وقال "القرموطي"، إنه هذه الحلقة هي الأخيرة قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنه لن يظهر في هذا الشهر، على أن يستمر مع جمهوره بعد شهر رمضان.
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