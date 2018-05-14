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رابط مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:03 ص
رابط مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا
الأهلي والسد
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط مباراة الأهلي السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا، مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم الاثنين 14-5-2018 في بطولة دوري ابطال اسيا، مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بث مباشر الأهلي السعودي والسد القطري أون لاين اليوم 14-5-2018 في دوري أبطال اسيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد السد بدون تقطيع، مشاهدة مباراة الأهلي ضد السد اليوم.

 

معلومات عن مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بدون تقطيع اليوم الاهلي Vs السد، البطولة : دوري أبطال اسيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : مدينة الملك عبد الله الرياضية "معقل الأهلي" ، المعلقين : عصام الشوالي .

 

موعد مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري اليوم في تمام الـ 20:40 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 19:40 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم 14-5-2018 في دوري ابطال اسيا.

 

شاهد البث المباشر مباراة الأهلي السعودي والسد القطري يوتيوب من هنا..

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