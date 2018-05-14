مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا: الإنترنت به أجهزة استخبارات عالمية



وأضاف "الرشيدي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المعلومات أصبحت حاليا سلعة تُباع وتُشترى، مشددا على أن كل المعلومات هامة، حتى الأسم نفسه.



ولفت كل الأجهزة الاستخبارية لديها أجهزة لتحليل المعلومات، موضحا أنه تم توجيه التصويت في الولايات المتحدة للتصويت باتجاه ترامب من خلال هذه الطرق، مشددا على أن "جوجل مُخترق"، ونفس الأمر بالنسبة للياهو.

حذر اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، صناع تطبيق للتعارف والزواج عبر الهاتف المحمول، قائلا إن شبكة الإنترنت بها أجهزة استخبارات عالمية تشن حروبا ضارية، و"هاكرز"، ومجموعات إرعابية هدفهم الحصول على المعلومات.