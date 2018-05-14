القنوات الناقلة لمباراة بیرسبولیس والجزيرة اليوم الاثنين 14-5-2018 بدوري أبطال آسيا
الإثنين 14/مايو/2018 - 05:02 ص
أحمد عصام
يستقبل بيرسبوليس الإيراني، نظيره فريق الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين 14-5-2018 على ملعب "ازادي" في تمام الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت 3 HD.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الجزيرة على
الفريق الإيراني بنتيجة 3-2 في دولة الإمارات العربية المتحدة.