القنوات الناقلة لمباراة بیرسبولیس والجزيرة اليوم الاثنين 14-5-2018 بدوري أبطال آسيا

يستقبل بيرسبوليس الإيراني، نظيره فريق الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين 14-5-2018 على ملعب "ازادي" في تمام الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 3 HD.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الجزيرة على الفريق الإيراني بنتيجة 3-2 في دولة الإمارات العربية المتحدة.