٧ معلومات لا تعرفها عن ليلى حمادة في عيد ميلادها

تحتفل الفنان ليلى حمادة، اليوم الإثنين بعيد ميلادها السابع والستين، حيث ولدت في الرابع عشر من مايو عام ١٩٥١، واشتهرت بأداء دور الفتاة الرومانسية الحالمة.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن ليلى حمادة:-



