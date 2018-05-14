ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

٧ معلومات لا تعرفها عن ليلى حمادة في عيد ميلادها

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:59 ص
٧ معلومات لا تعرفها عن ليلى حمادة في عيد ميلادها
طباعة
شيماء عطية
 

تحتفل الفنان ليلى حمادة، اليوم الإثنين بعيد ميلادها السابع والستين، حيث ولدت في الرابع عشر من مايو عام ١٩٥١، واشتهرت بأداء دور الفتاة الرومانسية الحالمة.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن ليلى حمادة:-


١- في الخامسة من عمرها، اكتشفتها ماما سميحة مديرة عام برامج التليفزيون وقدمتها في عدد من برامج الأطفال.


٢- حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنها فضلت العمل في التليفزيون.


٣- قدمها المنتج رمسيس نجيب للسينما في فيلم "امبراطورية ميم" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.


٤- اعتزلت التمثيل لفترة بعد زوجها، لكنها سرعان ما عادت من خلال الإذاعة.


٥- أختها هي الفنانة ماجدة حمادة، وقد مثلا معًا في مسلسل "الشهد والدموع".


٦- من أشهر أفلامها: "إمبراطورية ميم، المغنواتي، حسن ونعيمة، جنس ناعم".


٧- شاركت سيدة الشاشة العربية في عملين هما فيلم "إمبراطورية ميم"، ومسلسل "ضمير أبلة حكمت".


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا ليلى حمادة فنانة فن عيد ميلاد سينما دراما بروافايل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 5:40:00 AM