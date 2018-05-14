٧ معلومات لا تعرفها عن ليلى حمادة في عيد ميلادها
تحتفل الفنان ليلى حمادة، اليوم الإثنين بعيد ميلادها السابع والستين، حيث ولدت في الرابع عشر من مايو عام ١٩٥١، واشتهرت بأداء دور الفتاة الرومانسية الحالمة.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن ليلى حمادة:-
١- في الخامسة من عمرها، اكتشفتها ماما سميحة مديرة عام برامج التليفزيون وقدمتها في عدد من برامج الأطفال.
٢- حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنها فضلت العمل في التليفزيون.
٣- قدمها المنتج رمسيس نجيب للسينما في فيلم "امبراطورية ميم" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.
٤- اعتزلت التمثيل لفترة بعد زوجها، لكنها سرعان ما عادت من خلال الإذاعة.
٥- أختها هي الفنانة ماجدة حمادة، وقد مثلا معًا في مسلسل "الشهد والدموع".
٦- من أشهر أفلامها: "إمبراطورية ميم، المغنواتي، حسن ونعيمة، جنس ناعم".
٧- شاركت سيدة الشاشة العربية في عملين هما فيلم "إمبراطورية ميم"، ومسلسل "ضمير أبلة حكمت".