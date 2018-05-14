إحدى مستخدمات تطبيقات التعارف لـ"الإبراشي": "الفكرة شدتني"



وأضافت في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها دخلت التطبيق بنوع من الفضول، ولكنها انجذبت له، واحترمت الفكرة واقتنعت بها.

قالت "آية رمضان"، إحدى مستخدمات تطبيقات التعارف والخطوبة، إن الأسئلة الموضوعة في التطبيق "شدتني" وجميعهم يمسون الشخصية، مثل التعليم، والوزن والطول والسن، والاستعداد للإنجاب بعد الزواج مباشرة، وغيرها من الأسئلة.