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موعد مباراة بیرسبولیس والجزيرة اليوم الاثنين 14-5-2018 بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:52 ص
موعد مباراة بیرسبولیس والجزيرة اليوم الاثنين 14-5-2018 بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الجزيرة
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أحمد عصام
 

يستضيف فريق بيرسبوليس الإيراني، نظيره فريق الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين 14-5-2018 على ملعب "ازادي" في تمام الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 3 HD.

 

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الجزيرة على الفريق الإيراني بنتيجة 3-2 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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