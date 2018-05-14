يسرا وسلاف فواخرجي ونضال الشافعي ضيوف "الفضائية المصرية" في رمضان (صور)

تحل النجمة يسرا، ضيفة على أولى حلقات برنامج "بلاتوه"، مع الإعلامي محمد السماحي، عبر شاشة الفضائية المصرية، حيث انتهى "السماحي" من تسجيل حلقات البرنامج، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.





وأكد "السماحي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن حلقات البرنامج تتضمن حوارات خاصة وحصرية مع كبار نجوم الوطن العربي، وأبرزهم وفاء عامر، نضال الشافعي، سلاف فواخرجي، ومحمد شاهين.



