يسرا وسلاف فواخرجي ونضال الشافعي ضيوف "الفضائية المصرية" في رمضان (صور)
تحل النجمة يسرا، ضيفة على أولى حلقات برنامج "بلاتوه"، مع الإعلامي محمد السماحي، عبر شاشة الفضائية المصرية، حيث انتهى "السماحي" من تسجيل حلقات البرنامج، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وأكد "السماحي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن حلقات البرنامج تتضمن حوارات خاصة وحصرية مع كبار نجوم الوطن العربي، وأبرزهم وفاء عامر، نضال الشافعي، سلاف فواخرجي، ومحمد شاهين.
وأضاف "السماحي" أنه انتهى من تسجيل حلقات برنامج "الليلة"، مع الفنانة علا رامي، وتتضمن الحديث عن أهم المحطات في حياتها الفنية، ونجوم برنامج "ذا فويس" زينب حسن، أحمد ناصر، ومحد يوسف، الذين يقدمون باقة من الأغاني مع الفرقة الموسيقية.
وأعرب "السماحي" عن سعادته، بدعم نجوم الفن للتليفزيون المصري، مؤكداً أن المجهود المبذول في البرنامج دفعهم للظهور عبر شاشة الفضائية المصرية والتليفزيون المصري، التي يعد بمثابة بيته وبيتهم الكبير.