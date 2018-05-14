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باحث سياسي: إيران ساهمت في وصول الإخوان لحكم مصر

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:53 ص
باحث سياسي: إيران ساهمت في وصول الإخوان لحكم مصر
عمرو عمار
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نعيم يوسف
 
وصف عمرو عمار، الكاتب الجيو سياسي، ثورات الربيع العربي بأنها "الربيع العبري"، لافتا إلى أنه حلمت به الولايات المتحدة الأمريكية لتفتيت الدول العربية لضمان أمن الدولة العبرية.

وأشار "عمار" في لقاء مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة"، الأحد، أن هذا الحلم الأمريكي اصطدم بحلمين أخرين، أولهم الحلم التركي باستعادة السلطنة العثمانية من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، والحلم الإيراني لاستعادة الدولة الفارسية، واصفا الإيرانيين بأنهم "أحفاد الصفويين، أحفاد المجوس عبدة النار".

وأوضح أن إيران كانت من الدول المحركة للربيع العربي، ويوم تنحي مبارك عن الحكم في مصر، قال "الخوميني" إنها امتداد للثورة الإيرانية، وساهموا في توصيل الإخوان لحكم مصر.
المزيد عن: عمرو عمار ثورات الولايات المتحدة إيران
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