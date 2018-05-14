"ورداني": 16 نشاطا رئيسيا في احتفالية القاهرة "عاصمة الشباب العربي"



وأضاف "ورداني" في مداخلة مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة"، الأحد، أن هناك أنشطة للشباب، والفتيات، والأطفال، وتتسم بالإبداع، وستعرض على الشباب العربي التطورات التي حدثت في مصر.



وشدد على أن الهدف هو عرض المستوى الحضاري والثقافي لمصر على الشباب العربي.

قال يوسف ورداني، مساعد وزير الشباب، إن احتفالية القاهرة "عاصمة الشباب العربي" تخدم قضايا الوطن العربي كله، وسيتم تنظيم 16 نشاطا رئيسيا، بالإضافة للأنشطة الفرعية.