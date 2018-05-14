موعد مباراة الأهلي والسد اليوم الإثنين 14-5-2018 بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي السعودي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري مؤمن زكريا، نظيره فريق السد القطري، اليوم الإثنين 14-5-2018 على ملعب "مدينة الملك عبد الله" في تمام الساعة 7:40 مساءً، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 2 HD.

ويدخل الأهلي الذي حلّ ثانياً في ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال البطل، باحثا عن الفوز بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبالي، لمواصلة مشواره في المسابقة القارية التي يبحث عن لقبه الأول فيها.

ويفتقد الأهلي عدداً من لاعبيه يتقدمهم قائده تيسير الجاسم وسعيد المولد وياسر المسيليم المتواجدين مع المنتخب الذي يستعد لخوض نهائيات مونديال روسيا 2018، وحسين المقهوي وعلي عواجي للإصابة.

وستشهد صفوف الفريق عودة المدافع عقيل بلغيث بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك سلمان المؤشر الذي غاب عن مباراة الذهاب بداعي الإيقاف.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز السد على الأهلي بنتيجة 2-1 في قطر.