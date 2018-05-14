المنتخب يتجاهل لاعب الأهلي بعد الحصول على جواز سفره

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، أمس الأحد، أسماء 29 لاعبًا للمعسكر المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويتخلل هذا المعسكر خوض ثلاث مباريات ودية مع الكويت يوم 25 مايو الجاري بالكويت، ومع كولومبيا بمدينة بيرجامو الإيطالية يوم 1 يونيو، ثم بلجيكا بالعاصمة بروكسل يوم 6 يونيو.

وشهدت القائمة غياب أحمد الشيخ، نجمنا المصري المحترف في صفوف الاتفاق السعودي، والمعار من الأهلي، بالإضافة إلى حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، ومؤمن زكريا، جناح أهلي جدة السعودي.

غياب "الشيخ" عن القائمة، يثير تساؤلات عديدة، حيث علم " الفجر الرياضي" أن اللاعب تم التواصل معه من جهاز الفراعنة قبل أيام، وحصل على جواز السفر الخاص به.

كما تم استدعاء اللاعب إلى السفارة الإيطالية بصحبة محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد العزيز، والحارس عامر عامر، للحصول على البصمة الخاصة بإجراءات السفر إلى العاصمة روما، حيث يواجه الفراعنة نظيره الكولومبي في الأول من يونيه المقبل، إلا أنه تم استبعاد نجم الأهلي والاتفاق السعودي من القائمة المستدعاة.

يذكر أن قائمة الفراعنة جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري وشريف إكرامي ومحمد الشناوي ومحمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد حجازي وعمر جابر وسعد سمير وعلي جبر وكريم حافظ وعمرو طارق ومحمود الونش وأيمن أشرف

خط الوسط: محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد ومحمد النني ومحمد صلاح وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي وسام مرسي وعمرو وردة ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد جمعة.



